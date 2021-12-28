Новости Севастополя

Устанавливают новые камеры фиксации нарушений

Госавтоинспекция Севастополя продолжает повышать безопасность на дорогах при помощи установки технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Госавтоинспекция Севастополя продолжает повышать безопасность на дорогах при помощи установки технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В селе Терновка Балаклавского района уже установлен и вводится в эксплуатацию стационарный комплекс. Прорабатывается вопрос об установке камер на участках, где произошли дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и в Гагаринском районе. В частности, на Камышовской объездной планируется введение в эксплуатацию трех таких комплексов.

Чтобы исключить ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения, установят три комплекса автоматической фиксации на участке автодороги Ялта – Севастополь, где ранее произошли ДТП с погибшими.

В Нахимовском районе планируется установка камер на пр.Победы, в районе дома №38, где часты наезды на пешеходов. На аварийно-опасном участке на подъезде к поселку Кача комплекс автоматической фиксации нарушений уже установлен.

Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации можно уточнить на сайте ГИБДД — гибдд.рф/r/92/milestones.

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