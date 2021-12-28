Устанавливают новые камеры фиксации нарушений

Госавтоинспекция Севастополя продолжает повышать безопасность на дорогах при помощи установки технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В селе Терновка Балаклавского района уже установлен и вводится в эксплуатацию стационарный комплекс. Прорабатывается вопрос об установке камер на участках, где произошли дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и в Гагаринском районе. В частности, на Камышовской объездной планируется введение в эксплуатацию трех таких комплексов.

Чтобы исключить ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения, установят три комплекса автоматической фиксации на участке автодороги Ялта – Севастополь, где ранее произошли ДТП с погибшими.

В Нахимовском районе планируется установка камер на пр.Победы, в районе дома №38, где часты наезды на пешеходов. На аварийно-опасном участке на подъезде к поселку Кача комплекс автоматической фиксации нарушений уже установлен.

Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации можно уточнить на сайте ГИБДД — гибдд.рф/r/92/milestones.