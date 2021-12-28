Праздничные дни в 2022 году

Производственный календарь на 2022 год для пятидневной рабочей недели утвержден Правительством РФ. Всего в следующем году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

Производственный календарь на 2022 год для пятидневной рабочей недели утвержден Правительством РФ. Всего в следующем году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

Новогодние праздники продлятся по 9 января, но начнутся уже 31 декабря!

Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, да еще совпадают с нерабочими праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, в мае у россиян будет два четырехдневных отдыха — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Из-за праздника 23 февраля выходной будет посреди недели — в среду. А чтобы три дня подряд отдыхать на Женский день 8 Марта, придется поработать в субботу, 5 марта.

Следующие трехдневные выходные ожидаются с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Полный график выходных праздничных дней в следующем году выглядит так:

— с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

— 23 февраля;

— 6-8 марта;

— с 30 апреля по 3 мая;

— 7-10 мая;

— 11-13 июня;

— 4-6 ноября.