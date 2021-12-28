Как работают в новогодние каникулы поликлиники, прививочные пункты и льготные аптеки

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января, но в эти затяжные выходные жители Севастополя не останутся без медицинской помощи, сообщили в департаменте здравоохранения.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января, но в эти затяжные выходные жители Севастополя не останутся без медицинской помощи, сообщили в департаменте здравоохранения.

В поликлиниках и стоматологиях будут работать дежурные службы. Отпуск льготных лекарств также не остановится, равно как и отпуск молочной кухни.

Скорая помощь, травматологический пункт, приемные отделения больниц и родильный дом работают круглосуточно.

Первая горбольница

Кабинеты неотложной помощи 31 декабря работают с 9.00 до 13.00, 3-6 января с 9.00 до 16.00, 8 января – с 9.00 до 14.00. По такому же графику работают выездные неотложные бригады.

Терапевты во всех поликлиниках принимают пациентов 3-6 января с 9.00 до 1600, 8 января — с 9.00 до 14.00.

Женские консультации работают 3 и 6 января с 9.00 до 15.00.

Кабинеты вакцинации в поликлиниках работают 2 и 9 января с 9.00 до 14.00, а 3, 4, 5, 6 и 8 января — с 9.00 до 16.00.

Прививку можно будет сделать везде, кроме поликлиники на ул.Ерошенко, где продолжается капитальный ремонт; 9 января также не будет работать амбулатория общей практики и семейной медицины на ул.Шевченко.

Городская больница №4

31 декабря поликлиники работают с 9.00 до 15.00, 8 января — по графику субботы.

3-6 января во взрослой и детской поликлиниках с 9.00 до 15.00 будет работать дежурная служба – терапевты, педиатры и медицинские регистраторы.

Стоматологическое отделение работает 3 и 5 января с 9.00 до 14.00.

Прием пациентов в сельских врачебных амбулаториях будет идти 3 и 5 января с 9.00 до 15.00.

Кабинеты вакцинации в поликлинике на улице Леваневского работают 31 декабря, 3-6 и 8 января с 9.00 до 15.00.

Городская больница №5

Кабинеты неотложной помощи, выписки рецептов на льготные лекарства и выдачи больничных в детских поликлиниках на пр.Ген.Острякова, пл.Ластовой, ул.Юмашева и Корчагина будут работать 31 декабря, 3-6 и 8 января с 9.00 до 15.00. По этому же графику дежурные педиатры будут выходить к детям на дом.

Городская больница №9

Взрослые и детские поликлиники в Балаклаве и Инкермане, а также врачебные амбулатории в Орлином, Терновке и Сахарной Головке работают 31 декабря, 3-6 и 8 января с 8.00 до 14.00.

По этому же графику работают и кабинеты вакцинации.

Льготные аптеки

Аптечная сеть, обеспечивающая льготников бесплатными лекарствами, работает в штатном режиме.

Аптеки на пр.Октябрьской революции, на ул.Силаева, пл.Восставших, улМира и на ул.Умрихина работают 31 декабря, 3, 5, 6 и 8 января с 10.00 до 15.00.

Льготная аптека на Северной стороне будет работать 3, 5 и 6 января с 9.00 до 14.00.

Стоматологические поликлиники

31 декабря, 3-6 и 8 января с 8.00 до 14.00 во взрослых и детских стоматологических поликлиниках будут работать дежурные службы.