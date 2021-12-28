Как работают в новогодние каникулы поликлиники, прививочные пункты и льготные аптеки

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января, но в эти затяжные выходные жители Севастополя не останутся без медицинской помощи, сообщили в департаменте здравоохранения.
В поликлиниках и стоматологиях будут работать дежурные службы. Отпуск льготных лекарств также не остановится, равно как и отпуск молочной кухни.
Скорая помощь, травматологический пункт, приемные отделения больниц и родильный дом работают круглосуточно.
Первая горбольница
Кабинеты неотложной помощи 31 декабря работают с 9.00 до 13.00, 3-6 января с 9.00 до 16.00, 8 января – с 9.00 до 14.00. По такому же графику работают выездные неотложные бригады.
Терапевты во всех поликлиниках принимают пациентов 3-6 января с 9.00 до 1600, 8 января — с 9.00 до 14.00.
Женские консультации работают 3 и 6 января с 9.00 до 15.00.
Кабинеты вакцинации в поликлиниках работают 2 и 9 января с 9.00 до 14.00, а 3, 4, 5, 6 и 8 января — с 9.00 до 16.00.
Прививку можно будет сделать везде, кроме поликлиники на ул.Ерошенко, где продолжается капитальный ремонт; 9 января также не будет работать амбулатория общей практики и семейной медицины на ул.Шевченко.
Городская больница №4
31 декабря поликлиники работают с 9.00 до 15.00, 8 января — по графику субботы.
3-6 января во взрослой и детской поликлиниках с 9.00 до 15.00 будет работать дежурная служба – терапевты, педиатры и медицинские регистраторы.
Стоматологическое отделение работает 3 и 5 января с 9.00 до 14.00.
Прием пациентов в сельских врачебных амбулаториях будет идти 3 и 5 января с 9.00 до 15.00.
Кабинеты вакцинации в поликлинике на улице Леваневского работают 31 декабря, 3-6 и 8 января с 9.00 до 15.00.
Городская больница №5
Кабинеты неотложной помощи, выписки рецептов на льготные лекарства и выдачи больничных в детских поликлиниках на пр.Ген.Острякова, пл.Ластовой, ул.Юмашева и Корчагина будут работать 31 декабря, 3-6 и 8 января с 9.00 до 15.00. По этому же графику дежурные педиатры будут выходить к детям на дом.
Городская больница №9
Взрослые и детские поликлиники в Балаклаве и Инкермане, а также врачебные амбулатории в Орлином, Терновке и Сахарной Головке работают 31 декабря, 3-6 и 8 января с 8.00 до 14.00.
По этому же графику работают и кабинеты вакцинации.
Льготные аптеки
Аптечная сеть, обеспечивающая льготников бесплатными лекарствами, работает в штатном режиме.
Аптеки на пр.Октябрьской революции, на ул.Силаева, пл.Восставших, улМира и на ул.Умрихина работают 31 декабря, 3, 5, 6 и 8 января с 10.00 до 15.00.
Льготная аптека на Северной стороне будет работать 3, 5 и 6 января с 9.00 до 14.00.
Стоматологические поликлиники
31 декабря, 3-6 и 8 января с 8.00 до 14.00 во взрослых и детских стоматологических поликлиниках будут работать дежурные службы.