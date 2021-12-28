Искать пресную воду под Азовским морем продолжат и в 2022 году

Специалисты продолжат проведение разведки запасов пресной воды на дне Азовского моря, сообщил после итоговой правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«У нас экспертиза проведена, уже как минимум техническая вода есть, мы сейчас проводим доразведку. Будем продолжать эту разведку в следующем году, чтобы понять окончательно, какие объемы воды мы имеем подземных источников на дне Азовского моря», — сказал М.Хуснуллин корреспонднту ТАСС.

Он добавил, что проблемы с водой в Крыму решены, найдены дополнительные запасы подземных вод с перспективой использования на несколько лет вперед, построены новые водоводы. «Сейчас я могу с уверенностью сказать — воды будет хватать в Крыму, на все развитие Крыма», — резюмировал М.Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что несколько пластов пресной воды обнаружили под дном Азовского моря, окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году. Предполагается, что эти запасы станут еще одним источником водоснабжения Крыма, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму.