В правительстве Севастополя произошли две отставки

О кадровых изменениях в правительстве города сообщил на аппаратном совещании 27 декабря губернатор Михаил Развожаев.

Первым из тех, кто покинет свой пост накануне Нового года, он назвал своего зама Николая Жигулина. Специалист по городскому хозяйству из Норильска на прошлой неделе не сумел справиться с крымским снегопадом и, вероятно, возвратится в Сибирь.

На вице-губернаторское место Н.Жигулина исполняющим обязанности до согласования с Законодательным собранием назначен Сергей Толмачев. Он будет курировать блок внутренней политики, управление информационной политики, а также департамент природных ресурсов.

М.Развожаев напомнил, что С.Толмачев работает в правительстве города уже два года: политтехнолог и красноярский земляк губернатора с 2020 года был его советником в Севастополе. В новой должности у него не будет кураторства блока городского хозяйства и всего, что связано с этой отраслью, включая жилинспекцию. Эти обязанности переходят заместителю губернатора Алексею Парикину.

Блок имущественных отношений и Севреестр теперь будет курировать замгубернатора Николай Гордюшин.

— Понятно, что у нас планируется в следующем году активная работа с ПЗЗ и генпланом города, поэтому все земельные вопросы должны быть в одной логике. В одной курации, — объяснил свое решение М. Развожаев.

Также покидает свой пост директор департамента образования Елена Богомолова.

После Нового года этот департамент возглавит Лариса Сулима. Она уже прибыла в Севастополь, а приступит к руководству департаментом после 10 января, когда будут получены официальные согласования.

Как прозвучало на совещании, новый руководитель имеет 20-летний опыт работы в сфере образования, с 2018 года в Москве она отвечала за организационно- информационное сопровождение региональных ведомственных проектных офисов и за все, что касается деятельности, связанной с национальным проектом «Образование».

«Курировала создание точек роста по всей стране, имеет большой опыт и знания по лучшим региональным практикам, которые, я надеюсь, также будут активно развиваться в Севастополе», — представил новое лицо в своем правительстве М.Развожаев.

Он также сообщил, что городское образование стоит на пороге больших вызовов, связанных с программой капитального ремонта и разработкой техзаданий по объектам строительства.

— Несмотря на старые здания, мы получили совершенно новые по содержанию объекты, и здесь очень важно отработать с родительской общественностью все те задачи, которые были отражены в поручениях президента, — продолжил глава города.

При этом он попросил уделить внимание качеству основного и дополнительного и профобразования.