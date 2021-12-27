В награду за коллективный иммунитет попросят федеральный трансферт

Достигнутый Севастополем коллективный иммунитет в размере 91% позволяет городу принять участие в конкурсе на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Достигнутый Севастополем коллективный иммунитет в размере 91% позволяет городу принять участие в конкурсе на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Об этом 27 декабря на очередном заседании штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, эти средства выделяются субъектам РФ, признанными территориями, свободными от ковид.

- Там есть ряд параметров, первый этап отбора уже пройден в ноябре, тем не менее, остается возможность федеральным оперштабом принимать отдельные решения по тем или иным субъектам, - завил он, поручив подготовить соответствующий пакет документов и направить его в федеральный центр еще до наступления нового года.

- Нам эти средства понадобятся, чтобы дополнительно подготовить систему здравоохранения на будущий период и улучшить ее качество, - распорядился глава города.