Севастопольцев поздравили с Новым годом из космоса

Почетный гражданин Севастополя, герой России космонавт Антон Шкаплеров, совершающий свой четвертый космический полет, прислал поздравление землякам с борта международной космической станции.

— Дорогие мои земляки, севастопольцы!

От всей души, с огромной радостью и надеждой поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом!

Пусть следующий год принесет всем нам здоровье, благополучие и удачу, пусть он будет мирным и спокойным для наших семей, нашего города, всей нашей страны.

Находясь на орбите, вдали от родных и близких, от вас, от нашей Родины, как никогда ясно представляю, насколько хрупок наш мир и как важно его сберечь. Понимаю, что необходимо сохранить все, что у нас есть: нашу природу, наши города и села, ценить и уважать жизнь, как что-то единственное и неповторимое.

Экипаж международной космической станции многонационален, мы живем и работаем вместе, выполняя сложные задачи и проводя научные исследования на благо всех живущих на Земле.

Так хочется чтобы наше международное партнерство и взаимодействие стало примером и общим правилом не только в космосе, но и на всей планете.

И еще для нас очень важна ваша поддержка. Пролетая над родным городом, я всегда знаю, что севастопольцы верят, волнуются за нас и искренне желают нам успеха. Это придает сил и ко многому обязывает, — рассказал с борта международной космической станци А.Шкаплеров.