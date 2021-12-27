На Фиоленте оползень разрушил лестницу на пляж

После обильных осадков прошлой недели на Фиоленте в районе «Царского пляжа» произошел обвал грунта.

После обильных осадков прошлой недели на Фиоленте в районе «Царского пляжа» произошел обвал грунта.

«Сегодня произошел обвал на Царском пляже на Фиоленте. Это популярное место отдыха, особенно в теплое время года. Однако находиться здесь небезопасно — об этом мы предупреждаем постоянно», — сообщили специалисты Севприроднадзора на своей странице в социальных сетях 26 декабря.

Представители ведомства оперативно выехали на место, чтобы оценить происшедшее.

— Как и прогнозировалось, после осадков активизировались оползневые процессы. На склоне отмечены глубокие трещины, также осталось несколько нависающих глыб. Угроза повторных обвалов сохраняется, — прокомментировала событие директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

По словам очевидцев, каменная глыба сломала железную лестницу, ведущую на пляж в районе грота Дианы.

Скалы Фиолента — оползнеопасный участок побережья. Всего в Севастополе таких около сотни, более 20 оползней характеризуются как активные.

В комментариях к новости сотрудники Севприроднадзора советуют при посещении диких мест оценить внешний вид спуска к пляжу и состояние скал у берега: «Если Вы видите трещины или нависающие глыбы, груды упавших камней, лучше в таких местах не отдыхать, особенно после осадков или в жаркую погоду. Это правило применимо к любому региону, поскольку обвальные процессы характерны для побережья».

У местных жителей новость об обвале лестницы вызвала положительные эмоции. Во-первых, никто не пострадал. Во-вторых, «толпы народу были на пляже. Нет лестницы — нет толп. А местные и без лестницы на пляж попадут».