Лехоз будет охранять особо охраняемые природные территории

Распоряжение о создании ГБУ «Севастопольский лесхоз» принято на внеочередном заседании городского правительства 25 января.

Как сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, государственное автономное бюджетное учреждение (ГАУ) «Севастопольский лесхоз» станет государственным бюджетным учреждением. Такое изменение обусловлено новой редакцией федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Теперь государственный контроль и надзор в области их охраны и использования осуществляется государственными бюджетными учреждениями.

— В связи с передачей государственного природного ландшафтного заказника регионального значения Мыс Айя и природного парка регионального значения Максимова дача в управление государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз», для того, чтобы мы могли наделить его полномочиями по государственному контролю и надзору над этой территорией, необходимо изменить тип этого учреждения, — объяснила Ю.Гаврилова.

Кроме того, она предложила назвать учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства», в связи с планами передать данному учреждению в управление и остальные ООПТ.

— В 2022 году мы берем курс на развитие экологического туризма. При этом, в понятие экотуризм мы вкладываем туризм и рекреацию, которые не наносят ущерба природным комплексам, а содействуют охране природы. Таким образом, у каждого ООПТ будет программа плана рекреационной деятельности и полноценный надзор, — продолжила Ю.Гаврилова.

Полномочия по надзору в лесах, которые не входят в состав ООПТ, как и прежде, останутся у ГКУ «Севастопольское лесничество».