Куар-коды больше предъявлять не надо

На очередном заседании севастопольского штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 27 декабря принято решение об отказе от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы услуг.

На очередном заседании севастопольского штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 27 декабря принято решение об отказе от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы услуг.

При условии сохранения соблюдения масочного режима на транспорте и дистанцирования при посещении торговых объектов.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что режим повышенной готовности продолжает действие до 31 января, с перспективой дальнейшего продления.

По его словам, основанием для очередного послабления режима повышенной готовности является достижение Севастополем 91% коллективного иммунитета.

На том же заседании заместитель губернатора Александр Кулагин отметил улучшающиеся показатели по заболеваемости: за неделю заболело 489 человек (неделей ранее 863), снижение составило 43%, темпы прироста уменьшились на 50%.

Коэффициент распространения на сегодня составляет 0,68, свободный коечный фонд с учетом произведенных сокращений - 22% (из развернутых 602 заняты 472, свободны - 130).

По словам А.Кулагина, этого вполне достаточно, при заявленной готовности в течение полусуток развернуть любое количество коек.

В отделении интенсивной терапии - 47 человек, из них 1 — на ИВЛ, 288 человек в возрасте 65 лет находятся в стационарах (неделей ранее, было 304).

По информации директора департамента здравоохранения, первым компонентом вакцины против коронавируса привито 272 тыс человек, вторым — 257 тыс, ревакцинированы 51 тыс человек.