Снег сошел, начинается разбор полетов

В отношении руководителей двух департаментов – городского хозяйства и транспорта будет проведена служебная проверка.

В отношении руководителей двух департаментов – городского хозяйства и транспорта будет проведена служебная проверка.

Проанализировать их действия в период непогоды, случившейся в Севастополе на этой неделе, поручил губернатор Михаил Развожаев на внеочередном заседании правительства, устроенном в субботу, 25 декабря.

— Продолжая тему прошедшей недели, связанную с мероприятиями по борьбе со снегом, провести служебную проверку в отношении директора департамента городского хозяйства и директора департамента транспорта, — сказал глава города.

Он также подчеркнул, что разбирательство должно быть завершено в короткие сроки. В результате служебной проверки должны быть проанализированы предпринятые действия чиновников и дан полный анализ ситуации.

Город 21 и 22 декабря из-за снегопада был почти парализован: посыпанные реагентом дороги почему-то не оттаяли, тротуары были покрыты коркой льда. При этом пиар-службы департаментов и подведомственных им организаций бойко рапортовали об успешной борьбе со стихией.