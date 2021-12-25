По 50 тысяч рублей получили участники обороны и жители осажденного Севастополя

В числе получателей единоразовой выплаты – жители Белоруссии и Италии.

Обещанная в честь 80-летия начала обороны Севастополя выплата ветеранам полностью профинансирована, доложила 25 декабря на внеочередном заседании городского правительства директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина

По ее словам, сверка списков проводилась ежедневно. Всего в них вошли 1061 человек, из них 883-м — деньги перечислены на банковские карты, а 178 — получат их в отделениях «Почта Крыма».

Девять получателей — награждены медалью «За оборону Севастополя», четверо из них проживают в других субъектах. Остальные 1052 человека — имеют статус жителей осажденного Севастополя, из них 65 — проживают в других субъектах.

Е.Сулягина также рассказала, что двое получателей выплат живут в других странах — мужчина в Белоруссии, иженщина в Италии.

Житель Белоруссии — гражданин РФ. Он предоставил в соответствии с постановлением правительства РФ необходимую информацию о себе, открыл лицевой счет в банке «Россия», куда ему и перечислили деньги.

Женщина же, которая проживала в Италии, совсем недавно вернулась в Севастополь и также получила предназначенные ей деньги.

— Переехала жить в Севастополь? — уточнил губернатор и получил утвердительный ответ.

Речь идет о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» в связи с 80-летием начала обороны города.

Для осуществления единовременной выплаты бюджету города Севастополя были предоставлены средства из федерального бюджета в размере 58,35 млн рублей. Размер выплаты составил 50 тысяч рублей на человека.

Справка

Вторая героическая оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года.