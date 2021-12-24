Заказанные в интернете запчасти покупателю не пришли

Полиция Севастополя просит жителей города с осторожностью относиться к онлайн-покупкам и предупреждает о мошеннических схемах.

Полиция Севастополя просит жителей города с осторожностью относиться к онлайн-покупкам и предупреждает о мошеннических схемах.

Как рассказал юрисконсульт правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрий Обелов, полиция продолжает регистрировать факты хищения денежных средств, совершаемых под предлогом покупки или продажи различного имущества дистанционным способом. В одном из недавних случаев 59-летний житель Севастополя решил купить через интернет запчасти для автомобиля. Он перечислил предполагаемому продавцу 42 тысячи рублей, однако заказанный товар ему так и не поступил.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. При этом потерпевший знал о существовании данной мошеннической схемы. В настоящее время сотрудники УМВД пытаются установить и задержать преступника.

Чтобы не пострадать от мошенничества, полиция Севастополя просит придерживаться соответствующих мер предосторожности. При совершении онлайн-покупок используйте систему безопасной сделки. Продажа дорогостоящего имущества по заниженной цене, а также требование о внесении предоплаты на значительную сумму перед доставкой товара, должна вызвать подозрение.

Учитывая, что мошенники чаще всего используют недействующий номер мобильного телефона одновременно в нескольких частных объявлениях, то прежде, чем переслать незнакомцу деньги в качестве оплаты, рекомендуем осуществить ему звонок. Если абонент долгое время находится вне зоны доступа, это должно вас насторожить.

Рекомендуется иметь дело с интернет-магазинами, действующими продолжительный период времени и пользующимися хорошей деловой репутацией. Воспользуйтесь советами родственников и знакомых, которые осуществляли там покупки ранее. Учитывая, что мошенники чаще всего используют наименование интернет-магазина схожее с названием известных брендов, перед осуществлением онлайн-покупки необходимо внимательно прочитать его название. С целью минимизации возможного ущерба, не осуществляйте сразу заказ на крупную сумму. По возможности договоритесь об оплате товара после доставки, когда вы сможете убедиться в его надлежащем качестве и количестве.

Если же вы пострадали от мошенничества, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайший территориальное подразделение полиции или сообщить об этом по телефону 102, просит пресс-служба УМВД России по Севастополю.