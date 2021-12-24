Выпавшее количество снега назвали абсолютным максимумом за 30 лет

Информацию о том, что выпавшее в декабре количество снега является рекордным за последние 30 лет озвучил 23 декабря на заседании правительства заместитель губернатора Николай Жигулин, со ссылкой на данные Севастопольского филиала Росгидрометцентра.

Информацию о том, что выпавшее в декабре количество снега является рекордным за последние 30 лет озвучил 23 декабря на заседании правительства заместитель губернатора Николай Жигулин, со ссылкой на данные Севастопольского филиала Росгидрометцентра.

- Они ведут статистику, по предварительной информации выпало около 30 сантиметров снега, что фиксируется профильными институтами, как абсолютный максимум за последние 30 лет, в залповом выпадении осадков, - сообщил Н.Жигулин.

По его словам, раньше были предельно близкие к этому величины в 2010-м и в 2017-м годах, но сейчас фиксируют залповый приход за два дня.

Данную информацию подтвердила глава и Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

- Мы запросили у коллег официальные данные, сейчас они подсчитают, и мы озвучим окончательную цифру, - доложила она.

Ю.Гаврилова отметила, что в горах также значительные запасы снега, поэтому ожидается большой приход воды.

- Будем принимать меры по гидротехническим сооружениям по своему направлению, - продолжила Ю.Гаврилова.

- Проблемные точки уже обозначены, будем принимать меры, когда обильное снеготаяние пойдет, люди уже в курсе, что делать, - добавил Н.Жигулин.