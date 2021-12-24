Водоканал напомнил, когда за воду придется платить в полтора раза больше

Если вы вовремя не поверили счетчик или не пускаете представителей гупа на него взглянуть, то услугу водоснабжения обсчитают по повышенному тарифу.
Повышенный в 1,5 раза коэффициент к нормативу потреблению водоснабжения применяется с начала 2021 года. Повышающий коэффициент применяется только к услуге водоснабжения в следующих случаях:
— отсутствие в помещении индивидуального прибора учета холодной воды при наличии технической возможности его установки;
— выхода счетчика из строя либо истечения срока его эксплуатации;
— при недопуске два и более раз потребителем в занимаемое им жилое помещение представителя ГУПС «Водоканал» для проверки состояния установленных счетчиков и достоверности представленных сведений о показаниях.