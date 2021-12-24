Водоканал напомнил, когда за воду придется платить в полтора раза больше

Если вы вовремя не поверили счетчик или не пускаете представителей гупа на него взглянуть, то услугу водоснабжения обсчитают по повышенному тарифу.

Если вы вовремя не поверили счетчик или не пускаете представителей гупа на него взглянуть, то услугу водоснабжения обсчитают по повышенному тарифу.

Повышенный в 1,5 раза коэффициент к нормативу потреблению водоснабжения применяется с начала 2021 года. Повышающий коэффициент применяется только к услуге водоснабжения в следующих случаях:

— отсутствие в помещении индивидуального прибора учета холодной воды при наличии технической возможности его установки;

— выхода счетчика из строя либо истечения срока его эксплуатации;

— при недопуске два и более раз потребителем в занимаемое им жилое помещение представителя ГУПС «Водоканал» для проверки состояния установленных счетчиков и достоверности представленных сведений о показаниях.