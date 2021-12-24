Вертолетный завод останется в Омеге

Портфель заказов для «Севастопольского авиационного предприятия» (САП) сформирован до 2023 года. А от планов переноса вертолетного завода из бухты Омега на другую площадку Минпромторг отказался.

Портфель заказов для «Севастопольского авиационного предприятия» (САП) сформирован до 2023 года. А от планов переноса вертолетного завода из бухты Омега на другую площадку Минпромторг отказался.

Об этом сообщила замгубернатора Севастополя Мария Литовко на итоговой за год пресс-конференции.

«Мы переломили тенденцию по загрузке завода, и он работает с достаточно высокой степенью загрузки. <…> Обеспечен заказами до 2023 года. Это было ключевое действие — у завода была сложная ситуация в прошлом году», — цитирует М.Литовко ТАСС.

По ее данным, САП успешно выполняет заказы и смог улучшить финансовую ситуацию — в частности, выросла средняя заработная плата.

В настоящее время предприятие находится в зоне ответственности Минпромторга РФ, однако власти города также высказывают предложения относительно его работы.

«На прошлой неделе провели переговоры с коллегами из Минпромторга, <…> мы делали несколько обращений по дополнительным заказам по определенным модификациям вертолетной техники, которая ранее обслуживалась в других регионах, но эксплуатировалась на нашей территории. Эти просьбы были услышаны», — пояснила М.Литовко.

По ее данным, в результате этой работы вертолетный завод получит дополнительные заказы на ближайшие годы на технику, которую эксплуатируют различные министерства.

Замгубернатора добавила, что также заявлены планы по модернизации предприятия. При этом от ранее озвученных планов по его переносу на другую площадку решено отказаться, хотя часть территории будет выделена для иного, планирующегося к созданию, предприятия авиационной сферы.

Авиаремонтное предприятие было основано в Севастополе около 100 лет назад, и в разные годы занималось ремонтом различной авиатехники. В последнее время специализируется на вертолетах. В настоящее время САП находится на берегу бухты Круглой, вокруг него за постсоветское время были построены многоэтажные дома и созданы объекты курортной инфраструктуры.