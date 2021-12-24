Уборка снега и сосулек находится на контроле прокуратуры

В период непогоды сотрудники прокуратуры Севастополя выполняют проверки по содержанию территорий населенных пунктов и придомовых территорий.

В период непогоды сотрудники прокуратуры Севастополя выполняют проверки по содержанию территорий населенных пунктов и придомовых территорий.

Проверкой придомовых территорий многоквартирных домов установлено, что 11 управляющими организациями не обеспечено их надлежащее содержание и очистка от снега и наледи. Аналогичные нарушения допущены администрациями муниципальных образований и транспортными предприятиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверок прокуратурой города внесены 16 представлений. Шесть должностных лиц управляющих компаний предостережены об административной ответственности в случае несвоевременной уборки наледи.

В ходе проверок будет дана оценка полноты принятых мер по очистке крыш многоквартирных домов от наледи, снега и сосулек, своевременного вывоза снега и снежно-ледяных образований, обеспечения эффективной работы аварийно-диспетчерской службы, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.