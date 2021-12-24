Судья из Симферополя лишен полномочий после ДТП и отказа от экспертизы на алкоголь

Полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича прекращены после автомобильной аварии в Ялте и скандала с полицейскими, сообщили в квалификационной коллегии судей Республики Крым в ответ на информационный запрос Крыминформа .

Полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича прекращены после автомобильной аварии в Ялте и скандала с полицейскими, сообщили в квалификационной коллегии судей Республики Крым в ответ на информационный запрос Крыминформа.

«Советом судей Республики Крым проводится служебная проверка в отношении судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Юрия Григорьевича, – говорится в ответе на запрос. — Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю.Г. прекращены».

Решение о прекращении полномочий принято после проверки, проведенной квалификационной коллегией судей, говорится в ответе на информзапрос агентства.

О скандале с участием судьи Центрального районного суда Симферополя стало известно 14 декабря из соцсетей. Прибывшим на место ДТП в Ялте полицейским водитель с явными признаками опьянения показал удостоверение судьи, толкал и оскорблял их.