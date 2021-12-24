Проиндексировали денежные выплаты за 2020 год

В 2022 году будут выплачивать денежную помощь семьям за предыдущий период.

В 2022 году будут выплачивать денежную помощь семьям за предыдущий период.

Соответствующее постановление принято 23 декабря на заседании правительства.

- Единовременное пособия будет выплачиваться жителям города, которым исполнилось 100 лет и более, ежеквартальное социальное пособие одному из членов семьи военнослужащих, погибших в Республике Афганистан, на атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск», а также погибших в мирное время, - сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

Она также добавила, что единовременная денежная помощь будет выплачиваться гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.