После снежного коллапса на Севастополь надвигается мусорный

Региональный оператор по коммунальным отходам заявил, что по нечищеным от снега дорогам вывозить мусор не будет.

Региональный оператор по коммунальным отходам заявил, что по нечищеным от снега дорогам вывозить мусор не будет.

«В связи с ухудшением погодных условий, неудовлетворительным состоянием проезжей части дорог и отсутствием очищенных подъездных путей к контейнерным площадкам, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Благоустройство города «Севастополь» не исключает возможности задержки в вывозе ТКО. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, — говорится в сообщении оператора-монополиста, размещенном в соцсети Вконтакте.

Снег иистят и он тает

В правительстве Севастополя сообщили, что по состоянию на 11.00 пятницы, 24 декабря, в очистке и посыпке дорог задействовано 40 единиц специализированной техники и 50 дорожных рабочих. Уже очищены улицы и дороги: Пугачева, Индустриальная, Промышленная, Коломийца, Павлюченко, Фадеева, Степаняна, Камышовское шоссе, Казачинское шоссе, Лиговская, Горпищенко, Истомина, пл.Захарова, 5 км-Фиолент.

Также продолжается уборка общественных и дворовых пространств: использовано 85,65 тонн пескосоляной смеси, задействованы 845 сотрудников, работает 17 единиц техники.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, значительное потепление начнется днем 24 декабря.