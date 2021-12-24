После снежного коллапса на Севастополь надвигается мусорный

Региональный оператор по коммунальным отходам заявил, что по нечищеным от снега дорогам вывозить мусор не будет.
«В связи с ухудшением погодных условий, неудовлетворительным состоянием проезжей части дорог и отсутствием очищенных подъездных путей к контейнерным площадкам, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Благоустройство города «Севастополь» не исключает возможности задержки в вывозе ТКО. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, — говорится в сообщении оператора-монополиста, размещенном в соцсети Вконтакте.
Снег иистят и он тает
В правительстве Севастополя сообщили, что по состоянию на 11.00 пятницы, 24 декабря, в очистке и посыпке дорог задействовано 40 единиц специализированной техники и 50 дорожных рабочих. Уже очищены улицы и дороги: Пугачева, Индустриальная, Промышленная, Коломийца, Павлюченко, Фадеева, Степаняна, Камышовское шоссе, Казачинское шоссе, Лиговская, Горпищенко, Истомина, пл.Захарова, 5 км-Фиолент.
Также продолжается уборка общественных и дворовых пространств: использовано 85,65 тонн пескосоляной смеси, задействованы 845 сотрудников, работает 17 единиц техники.
По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, значительное потепление начнется днем 24 декабря.