На больницу скорой помощи выплатят 90-процентный аванс

Правительство Севастополя сможет выплатить подрядчику в качестве аванса до 90% средств, заложенных на строительство больницы скорой медицинской помощи, следует из опубликованного 24 декабря распоряжения правительства РФ, сообщает ТАСС .

Правительство Севастополя сможет выплатить подрядчику в качестве аванса до 90% средств, заложенных на строительство больницы скорой медицинской помощи, следует из опубликованного 24 декабря распоряжения правительства РФ, сообщает ТАСС.

Ранее правительство города заключило соглашения с ООО «РТ-СоцСтрой» (структура госкорпорации «Ростех») на строительство онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи на площадке будущего медицинского кластера. Озвучивалось, что средства на строительство БСМП заложены в федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя — 7,58 млрд рублей.

«Установить, что при исполнении государственного контракта от 15 июня 2020 года на выполнение работ по строительству объекта «Севастопольская больница скорой медицинской помощи» допускается внесение по соглашению сторон в указанный государственный контракт изменений в части увеличения размера авансового платежа до 90% цены этого государственного контракта», — говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

При этом в Севастополе уже есть примеры проблемных ситуаций, сложившихся с подрядчиками, получившими аванс. Самым громким стало строительство канализационно-очистных сооружений «Южные»: более 2 млрд рублей, полученные в качестве аванса, оказались на счетах банка с отозванной лицензией, проект так и не был реализован, контракт с подрядчиком в итоге разорвали. После произошедшего были возбуждены уголовные дела, под суд попали несколько человек — как со стороны госорганов, так и подрядчика.