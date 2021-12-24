Генеральный директор Крымгеологии отправлен под домашний арест

Руководитель ГУП РК «Крымгеология» был задержан в Симферополе во время получения ежемесячной мзды за содействие в заключеннии договора.

Руководитель ГУП РК «Крымгеология» был задержан в Симферополе во время получения ежемесячной мзды за содействие в заключеннии договора.

По версии следствия, генеральный директор госпредприятия, наделенный полномочиями руководить процессом добычи и продажи инертных материалов на карьере в Белогорском районе, потребовал от индивидуального предпринимателя денежное вознаграждение за заключение договора поставки песчано-гравийной смеси и суглинка. После этого он ежемесячно получал от предпринимателя взятки. Деньги перечислялись на банковские счета аффилированных лиц и передавались гендиректору лично. Общий размер вознаграждения составил 365 тысяч рублей.

Во время очередной передачи 40 тысячи рублей подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым на ул.Беспалова в Симферополе. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия.

Как сообщила пресс-служба главного следуправления СК по Крыму и Севастополю, генеральному директору ГУП РК «Крымгеология» предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Свою вину в совершенном преступлении он признал.

В пятницу, 24 декабря Киевский районный суд Симферополя учел признание обвиняемого и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2022 года.