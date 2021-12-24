Благоустройство тротуаров сделали халтурно

Пешеходную сеть Ленинского района Севастополя попытались привести в порядок за 57 миллионов рублей, но не получилось.

Пешеходную сеть Ленинского района Севастополя попытались привести в порядок за 57 миллионов рублей, но не получилось.

О вмешательстве в ситуацию «Севастопольскую газету» попросили жители дома №146 по проспекту Генерала Острякова. В государственные инстанции, ответственные за выполненное у них недавно благоустройство, они уже обращались. И, как водится, получили в ответ привычные отписки.

Между тем, благоустройство прилегающей к их дому территории вызывает больше вопросов, чем восторгов.

Сами жители окрестных домов признаются, что рассчитывали на другое: что к их домам наконец-то проложат пешеходную дорожку, и больше не придется ходить по проезжей части. Около дома появится зеленая зона отдыха, и при этом сами работы будут выполнены качественно и по-хозяйски.

Из перечисленного выполненным оказалось только первое. Пешеходную в тротуарной плитке дорожку действительно проложили, правда за два раза и все равно не доделав — то ли тротуарной плитки и бордюров не хватило, то ли времени.

При этом сойти на дорожку со стороны проспекта можно только перепрыгнув через забытый благоустроителями участок. Но это требуется приличная физическая подготовка. Людям пожилым или матери с детской коляской такой кульбит едва ли под силу.

При этом в процессе устройства тротуара пришлось пожертвовать высаженными здесь ранее деревьями. Они были выворочены техникой.

— Иначе дорожку было не сделать! — пояснили строители местным жителям.

В компенсацию за уничтоженные деревья привезли две скамейки, которые разместили даже не на дорожке, а просто воткнув металлическими ножками в землю. На возмущение жильцов ответ был один: «Нам так сказали!»

На тот момент жители еще не знали, что самое интересное впереди: созидатели из неведомых южных краев в одночасье свернули работы и исчезли, оставив после себя на газонах куски бордюрного камня и прочий крупномасштабный строительный мусор.

— И это всё? — в недоумении развели руками жители через несколько недель, когда осознали нулевые шансы вновь увидеть у себя перед домом благоустроителей.

Желая все-таки прояснить ситуацию, еще в октябре они обратились в департамент городского хозяйства: объект сдан, оплачен, но не доделан, а откровенно брошен.

— Главная проблема — безобразное качество работ. Сделали халтурно, бросили и теперь никого это не волнует, — пояснил житель дома Александр.

В департаменте обращение жителей рассмотрели и ответили, что работы по ремонту и благоустройству пешеходной сети, в том числе по адресу пр.Генерала Острякова, 146, проводятся в рамках государственного контракта, заказчиком выступает ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», подрядной организацией — ООО «Технология Коммерции». Срок исполнения контракта — 31 декабря 2021 года.

Кроме того, в ответе горхоза говорится, что они направили письмо с целью принятия мер по вопросу благоустройства территории по указанному в обращении адресу.

На сайте госзакупок есть информация, что ООО «Технология Коммерции» — московская фирма, получила подряд в размере 57,5 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт и благоустройство пешеходной сети Ленинского района города Севастополя». Датой начала исполнения контракта в контракте значится 10 июня 2021 года, окончания — 10 февраля 2022 года.

Осталось лишь воззвать к совести горе-благоустроителей из Москвы: вернитесь, доделайте! Время еще есть!