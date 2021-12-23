Зеленые насаждения теперь будут охраняться по закону

На пленарном заседании Законодательного собрания депутаты во втором чтении единогласно приняли законопроект «Об охране зеленых насаждений в городе Севастополе».

Документ регулирует вопросы сохранения зеленых насаждений и призван ограничить вырубку, обеспечить инвентаризацию зеленых насаждений, создание условий для планирования озеленения в дальнейшем. Законопроект совершенствует механизм выдачи порубочного билета, а также проведение компенсационного озеленения. В документе также закреплено, что ведение реестра порубочных билетов является общедоступным и открытым. Новый законопроект подразумевает широкое общественное обсуждение вопросов, связанных с формированием новых зеленых пространств, сообщила пресс-служба заксобрания.

Документ был принят в первом чтении 28 сентября. В установленный срок поступили поправки к нему от депутатов Василия Пархоменко и Сергея Борисова. Все они были рассмотрены на заседании комитета по градостроительству и земельным отношениям. Парламентарии предложили уточнить отдельные статьи и конкретизировать ряд положений законопроекта. Часть их были поддержаны членами комитета и интегрированы в закон.