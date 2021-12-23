Просто наступила зима

Снежная погода последних нескольких дней вовсе не является чем-то исключительным, тем более, из ряда вон выходящим для Севастополя.

Снежная погода последних нескольких дней вовсе не является чем-то исключительным, тем более, из ряда вон выходящим для Севастополя.

По крайней мере, так считают в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По словам начальника центра Валентины Наумовой, необычным является разве что тот факт, что такой снегопад случился в декабре, а не в январе или в феврале, как это обычно бывает.

И количество выпавшего снега не является аномальным. Так, за сутки 22 декабря выпало всего-то 9 мм осадков, а накануне (21 декабря), когда шел снег с дождем, — 11 мм.

Это количество не является критерием опасности, как это было, например 3 февраля 2010 года, когда на Севастополь обрушилось 22,3 мм осадков в виде снега.

По словам В.Наумовой, подобные снегопады случаются каждый год, но южным людям свойственно забывать об этом, и каждый новый снегопад воспринимается, как в первый раз.

Между тем, по данным гидрометеорологов, нынешняя погодная ситуация в точности повторяет ту, что произошла 7 января 2017 года. Тогда также после грозы выпал обильный снег, с теми же, что и теперь, параметрами.

— Мы еще с пятницы предупреждали о грядущей гололедице и о снегопаде. Да, к нам зашел холодный арктический циклон, который и принес нынешнее понижение температуры воздуха и осадки. Тот факт, что в Севастополе выпало больше осадков, чем в Симферополе, также объяснимо приморским положением нашего города и дополнительными условиями для конвективных процессов, — рассказала В.Наумова.

Гидрометеоролог также отметила, что уже завтра прогнозируется повышение температуры, так что весь выпавший снег растает и по еще скользким улицам потекут реки талой воды.

Похоже, это станет новой проблемой для городских служб. А снегопад забудется, вероятно, до следующего раза. Тогда мы снова будем недоумевать, мол, никогда такого не было, и вот...