Дети нарисовали 15 тигров в честь нового года

В преддверии праздника в «Миндаль cafe» организовали выставку детских рисунков на тему символа грядущего года.

В преддверии праздника в «Миндаль cafe» организовали выставку детских рисунков на тему символа грядущего года.

Проще говоря, ребятам, которые занимаются в художественных студиях, где живопись преподает севастопольская художница Екатерина Луганская, предложили нарисовать тигра таким, каким они его представляют. Разумеется, поначалу постараться понаблюдать за этим красивым и грациозным животным, обратив особое внимание на его пластику. Сделать рисунки можно было как дома, так и на мастер-классе, который провела художница и в котором можно было принять участие не только севастопольским ребятам, но и иногородним, без регламентации возраста. Те же, кто не смог прийти на мастер-класс, просто донесли свои работы потом.

В результате получилось 15 тигров — разноцветных и разнохарактерных.

Изначально было объявлено, что каждая работа будет оценена тремя составами жюри: посетителями кафе, профессиональными художниками и пользователями соцсети, а работы, набравшие наибольшее количество голосов, по всем трем номинациям будут премированы владельцем заведения.

Заметим, что в кафе есть традиция еженедельно проводить художественные выставки, но на этот раз мастерскую устроили прямо за столиками.

Сама художница рассказала «Севастопольской газете», что в настоящее время работает в составе севастопольского творческого объединения «МОСТ», но всегда считала интересной работу с детьми.

— Мой подход такой: все дети умеют и любят рисовать, если, конечно, их не убедили в обратном! — поделилась она. И еще Е.Луганская убеждена, что детские работы — всегда самые яркие и позитивные, тем более, если их заинтересовать образом, да так, чтобы подтолкнуть юных рисовальщиков к творческому процессу.

Вот почему все тигры на детских рисунках получились очень разными — черными, рыжими, голубыми, желтыми, — что выбрать своего зверя года есть из чего.

— Уже до конца недели мы соберем всех наших маленьких художников, вручим дипломы и поздравим с наступающим Новым годом Тигра, — улыбнулась Е.Луганская.