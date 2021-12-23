Департаменту транспорта разрешили штрафовать за неуплату парковки в платной зоне

В ходе пленарного заседания 22 декабря севастопольские депутаты рассмотрели и единогласно приняли проект закона о внесении изменений в некоторые статьи закона «Об административных правонарушениях».

В ходе пленарного заседания 22 декабря севастопольские депутаты рассмотрели и единогласно приняли проект закона о внесении изменений в некоторые статьи закона «Об административных правонарушениях».

С докладом по данному вопросу выступил председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

По его словам, данным документом предлагается наделить должностных лиц департамента транспорта, а также должностных лиц его подведомственных учреждений правом составлять протоколы об административных правонарушениях за неуплату стоимости размещения транспортного средства на платной парковке, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования или регионального, межмуниципального и местного назначения.

—- На данный момент такие полномочия есть только у департамента городского хозяйства, в то время как полномочия по транспортному обслуживанию населения возложены на департамент транспорта. Таким образом, представленный законопроект призван устранить имеющиеся несоответствия, — объяснил В.Камзолов.

Докладчик особо отметил, что плата за парковку автомобилей граждан, которые проживают в домах, находящихся рядом с такими зонами платной парковки, после 20.00 взиматься не будет. На что спикер Владимир Немцев отреагировал весьма положительно, отметив, что В.Камзоловым было сделано «очень важное дополнение».

Напомним, что согласно принятому парламентариями закону, плату за парковку в специально оговоренных зонах берут с 8.00 до 20.00 в будние дни, а после 20.00 до 8.00 и по выходным дням парковки в указанных местах бесплатны. Создается впечатление, что председатель и члены комитета по городскому хозяйству с законом, в который вносили изменения, знакомы поверхностно, иначе они не стали бы подчеркивать очевидные вещи, «называя их важными дополнениями».

Ввести плату за парковку в Севастополе пытаются с 2017 года, но этому мешали пробелы в законодательстве. Операторы парковок не имели доступа к персональным данным граждан, поэтому выписать штраф за неуплату парковки нарушителю не могли.

Весной 2020 года изменилось федеральное законодательство: ГИБДД теперь может передавать персональные данные на хозяина автомобиля, не оплатившего парковку, департаментам транспорта во всех трех федеральных городах России. Прежде это касалось только Москвы.

1 июня 2021 года департамент транспорта громко объявил, что парковки в центре Севастополя уже платные. Потом оказалось, что большая часть паркоматов не работает, система взимания оплаты требует серьезной отладки, а полномочий штрафовать автомобилистов у департамента и вовсе нет.

Решение, которое приняли депутаты заксобрания 22 декабря, это третья по счету попытка дать такие полномочия транспортным чиновникам.