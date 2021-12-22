Новости Севастополя

Водителей просят по снегу не ездить

За сутки на территории Севастополя, засыпанном снегом, произошло три десятка серьезных аварий.

За сутки на территории Севастополя, засыпанном снегом, произошло три десятка серьезных аварий.

В трех ДТП есть пострадавшие, в остальных 27-ми — пострадали только автомобили.

Как отметили в ГИБДД города, утром 22 декабря на дороги выехало значительно меньше автомобильного транспорта, чем днем ранее. При этом затруднительным остается движение от Ялтинского кольца в сторону Ялты, на улице Жидилова, в районе Казачьей бухты.

Около шести утра на седьмом километре автодороги на Фиолент легковой автомобиль вылетел с проезжей части и утонул в огромной луже на обочине, сообщила «Новому Севастополю» руководитель пресс-службы регионального УМВД России Жанна Марголина.

«Водитель 1986 год рождения, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, съехал с проезжей части в заниженный кювет и попал в яму, заполненную водой примерно на один метр», — указано в сообщении.

Водитель из автомобиля выбрался самостоятельно, в результате происшествия он не пострадал.

Госавтоинспекция Севастополя призывает жителей города отказаться, по мере возможности, от использования личного автотранспорта на период до стабилизации погодных условий.

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