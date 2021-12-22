Водителей просят по снегу не ездить

За сутки на территории Севастополя, засыпанном снегом, произошло три десятка серьезных аварий.

За сутки на территории Севастополя, засыпанном снегом, произошло три десятка серьезных аварий.

В трех ДТП есть пострадавшие, в остальных 27-ми — пострадали только автомобили.

Как отметили в ГИБДД города, утром 22 декабря на дороги выехало значительно меньше автомобильного транспорта, чем днем ранее. При этом затруднительным остается движение от Ялтинского кольца в сторону Ялты, на улице Жидилова, в районе Казачьей бухты.

Около шести утра на седьмом километре автодороги на Фиолент легковой автомобиль вылетел с проезжей части и утонул в огромной луже на обочине, сообщила «Новому Севастополю» руководитель пресс-службы регионального УМВД России Жанна Марголина.

«Водитель 1986 год рождения, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, съехал с проезжей части в заниженный кювет и попал в яму, заполненную водой примерно на один метр», — указано в сообщении.

Водитель из автомобиля выбрался самостоятельно, в результате происшествия он не пострадал.

Госавтоинспекция Севастополя призывает жителей города отказаться, по мере возможности, от использования личного автотранспорта на период до стабилизации погодных условий.