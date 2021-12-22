В Балаклаве открыли памятник командиру ее Греческого батальона

Бюст кавалеру ордена святого Георгия, герою греческой революции, участнику русско-турецкой войны 1787-1792 гг. и 1828-29 гг. годов, генералу российской армии Теодосиосу Ревелиотису открыли 18 декабря у храма Двенадцати апостолов. В торжественной церемонии приняли участие члены греческих общин Севастополя и Крыма, депутаты зак­собрания.

Бюст кавалеру ордена святого Георгия, герою греческой революции, участнику русско-турецкой войны 1787-1792 гг. и 1828-29 гг. годов, генералу российской армии Теодосиосу Ревелиотису открыли 18 декабря у храма Двенадцати апостолов. В торжественной церемонии приняли участие члены греческих общин Севастополя и Крыма, депутаты зак­собрания.

Т.Ревелиоти стоял у истоков развития Греческого батальона Балаклавы, начиная службу в нем в 1797 году в чине капитана и возглавив его в 1807 году.

Многие данные о нем были засекречены, а впоследствии утеряны, поэтому на постаменте не указана точная дата смерти генерала.

Памятник установлен у храма Двенадцати апостолов, строительство которого спонсировал сам Т.Ревелиоти, сообщила пресс-служба заксобрания города.

Отметим, что сам храм был построен в 14 веке, а потом на его фундаменте возвели новые стены.

Справка

Греческий батальон Балаклавы — воинская часть императорской русской армии, которая участвовала в русско-турецких войнах в 1768-1774, 1787-1792 и 1806-1812 годах, а также в Крымской войне. Состоял из эмигрантов-греков, поселенных в Балаклаве и ее окрестностях.