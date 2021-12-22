Референтов председателя заксобрания и его заместителей предложили оставить без зарплаты

Миллион рублей, предназначенный на содержание вновь веденных должностей референтов председателя и заместителей председателя Законодательного собрания Севастополя предложено направить на оплату труда уже работающих сотрудников аппарата.

Миллион рублей, предназначенный на содержание вновь веденных должностей референтов председателя и заместителей председателя Законодательного собрания Севастополя предложено направить на оплату труда уже работающих сотрудников аппарата.

Выступая 22 декабря на сессии в прениях к докладу проекта бюджета Севастополя на 2022-2024 годы, депутат Вячеслав Горелов поинтересовался у докладчика — главы комиссии по бюджету Вячеслава Аксенова, имеет ли заложенная в бюджет сумма, а именно 1,53 миллиона рублей, надлежащее правовое обоснование.

— Во втором варианте бюджета заложены 1,53 млн рублей. При этом 418 тысяч рублей пойдут на единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию работников аппарата Законодательного собрания. Сумма один миллион 115 тысяч рублей, как указано в пояснительной записке, предназначена на обеспечение расходов по заработной плате для вновь вводимых должностей «референт председателя заксобрания» и «референт заместителя председателя заксобрания». Имеется ли надлежащее правовое обоснование для выключения этой суммы в бюджет города Севастополя? — спросил В.Горелов.

Из ответа докладчика стало ясно, что подготовленного правового обоснования на сумму в 1,12 млн рублей на сегодняшний день не существует.

— Действительно по данной поправке шли две суммы. По сумме 400 тысяч — обоснование есть. По сумме миллион — в настоящее время полностью подготовленного правового обоснования нет, — сообщил В.Аксенов. Он добавил, что проект закона, на основании которого эта сумма должна быть добавлена в бюджет заксобрания, еще не принят.

В связи с этим В.Горелов предложил расходы на референтов направить на оплату труда других работников аппарата заксобрания.

— Поскольку эта сумма не имеет надлежащего правового обоснования, мне кажется, правильнее потратить ее на оплату труда нашего персонала аппарата Законодательного собрания, который де факто работает, а не тех референтов, которые будут или не будут еще работать, — высказал мнение парламентарий.