Город пытается преодолеть коммунальный коллапс из-за первого снега

Мечтали о снеге? Как говорится, получите и распишитесь! Вот и легкий морозец, и снежное кружево на деревьях, и самые настоящие сугробы. Прямо, как в новогодней сказке из детства. Правда, тогда выпавший снег не становился коллапсом.

Мечтали о снеге? Как говорится, получите и распишитесь! Вот и легкий морозец, и снежное кружево на деревьях, и самые настоящие сугробы. Прямо, как в новогодней сказке из детства. Правда, тогда выпавший снег не становился коллапсом.

Кстати, в отличие от прежних времен, сейчас о резком похолодании и снегопаде доподлинно знали заранее и вроде бы должны были подготовиться…

Еще во вторник, 21 декабря, выяснилось, что все приготовления коммунальщиков практического значения не имели: заботливо разложенные пакеты с песко-соляной смесью зябко грустили у тротуаров и лестниц, а дорожники, аккурат в преддверии заморозков, новаторски взялись посыпать проезжую часть просто солью.

Неудивительно, что улицы покрылись талой кашей, которая исправно заледенела к следующему утру, блокировав подходы к школам, соцобъектам и даже к остановкам общественного транспорта. Не говоря уже о тротуарах...

Все это происходило на фоне регулярных победных докладов в соцсетях и сайтах о героических усилиях коммунальщиков по уборке территорий города.

В правдивости докладов нет сомнений, другое дело, что уборочной техники и даже просто дворников оказалось недостаточно, что, видимо, и есть объективная оценка готовности.

При этом заместитель губернатора Николай Жигулин, прибывший к нам из Норильска, вероятно, привык видеть снег чаще, чем два дня в году, и должен уметь с ним бороться.

На оперштабе по непогоде, срочно собранном в городском правительстве вечером во вторник, щепки летели во все стороны. Дворников было приказано пересчитать, управляющие компании — вернуть из муниципального управления горхозу, их директоров наказать, а всем причастным руководителям обещано «праздничное новогоднее настроение со знаком минус» лично от губернатора, включая и директора городского транспортного цеха, и также руководство ГБУ «Парки и скверы». Его работники, кстати, по указанию начальства весь день усердно сметали снег на пустынной набережной Приморского бульвара и очищали лестницы в парке им.А.Ахматовой, по которым даже летом никто не ходит, не задаваясь вопросом: «Зачем?»

В результате все городские службы получили приказ работать по очистке от снега всю ночь, чтобы к утру…

Впрочем, к утру в большинстве районов города мало что изменилось: Камыши и Казачья с самого утра встали в огромной пробке, на переезде, не справившись с дорожной обстановкой, проезд перегородили две фуры. Большинство окраинных районов стали зримой иллюстрацией рассказа Джека Лондона «Белое безмолвие». На Горпищенко жители второй день сидели без отопления и четвертый — без света.

Правда, есть и хорошая новость. Уже в пятницу столбик уличного термометра спасительно поползет вверх, а в субботу и вовсе зафиксируется на привычных для зимнего Севастополя 8-10 градусах тепла.

Вот когда городским властям и коммунальщикам можно будет наконец выдохнуть и всех поздравить с первым снегом!