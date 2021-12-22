Детям в отдаленных селах предложили пересидеть гололедицу дома

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, в связи с ухудшением погодных условий и для обеспечения безопасности детей принято решение завтра, 22 декабря не осуществлять подвоз детей школьными автобусами.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, в связи с ухудшением погодных условий и для обеспечения безопасности детей принято решение завтра, 22 декабря не осуществлять подвоз детей школьными автобусами.

Для учащихся из отдаленных сел обучение будет организовано дистанционно. Информацию об этом накануне поздно вечером распространями в родительских чатах.

А остальным детям придется добираться на учебу морозным утром.

Решение о сокращении времени учебных занятий и изменении графика второй смены будут приниматься директорами общеобразовательных организаций в зависимости от ситуации на дорогах.

Утром в Севастополе столбик термометра в некоторых районах опустился до -10.