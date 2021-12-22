Бюджет Севастополя-2022 доработали и приняли

Депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении рассмотрели и приняли проект закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении рассмотрели и приняли проект закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Докладчиком по данному вопросу на сессии 22 декабря опять выступил глава комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов.

— Законопроект во втором чтении существенно отличается от проекта документа, который был представлен в первом чтении. Прежде всего, объем доходов и расходов увеличен на пять миллиардов 530 миллионов рублей за счет увеличения межбанковских трансфертов, — сообщил В.Аксенов.

Дотационный и дефицитный

Новые параметры бюджета выглядят следующим образом: доходы - 61,2 миллиарда рублей, расходы - 61,8 миллиарда рублей. Дефицит сохранился на прежнем уровне и составил 552 миллиона рублей.

Было перераспределено 0,83 млрд рублей между главными распорядителями бюджетных средств. В результате увеличено финансирование по направлению благоустройства улиц, парков, набережных на 3,44 млрд рублей; дополнительно на здравоохранение выделено 1,62 млрд рублей, в том числе 0,86 млрд на укрепление службы скорой помощи; на дороги дополнительно направлено 0,42 млрд рублей, на развитие портовой инфраструктуры Севастополя - 0,46 миллиарда рублей. По многочисленным обращениям муниципалитетов им по переданным полномочиям дополнительно направлено еще 0,12 млрд рублей. Увеличена сумма, выделенная на помощь малоимущим — на восемь миллионов рублей, и на выплаты за третьего ребенка — на девять миллионов рублей.

При редактировании бюджета, пришлось урезать некоторые расходы. Сокращения коснулись 14 главных распорядителей бюджетных средств.

За отредактированный проект бюджета во втором чтении проголосовало 19 депутатов, трое — воздержались.