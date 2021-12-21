В снегопад на дорогах не обошлось без ДТП

Весь личный состав Госавтоинспекции Севастополя находится на маршрутах патрулирования для оказания помощи участникам дорожного движения, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Весь личный состав Госавтоинспекции Севастополя находится на маршрутах патрулирования для оказания помощи участникам дорожного движения, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

К полудню в городе было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и 12 ДТП с материальным ущербом без пострадавших.

Автоинспекторы оказывают оперативное содействие проезду специальной техники, в места, где в первую очередь необходима посыпка песочно-соляной смесью проезжей части. В случае необходимости организовывают перекрытие аварийно-опасных участков дорог до полного устранения нарушений. Так, например, с утра закрыта для движения всех транспортных средств ул.Нефтяная в Сахарной головке.