В подъезд дома ударила молния

Снегопад в Севастополе сопровождается грозой.

На ул.Маринеско утром 21 декабря под крышей подъезда произошел резкий хлопок неясного происхождения, да такой громкий, что жители позвонили в МЧС.

Сообщение поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 8.50. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись подразделения МЧС России, специалисты Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты и иные экстренные службы города.

По прибытии подразделений было установлено, что в крышу подъезда ударила молния. Разрушений, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

По прогнозу Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 21 декабря на территории региона дождь со снегом. Ветер северный 10–15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1–3°С с понижением к вечеру 21 декабря до 0°С. На дорогах местами возможна гололедица.