Создан ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский»

Новая особо охраняемая природная территория регионального значения Республики Крым – ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский» создана на западе Крыма.

ООПТ находится в границах Штормовского сельского поселения Сакского района за границами населенных пунктов, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Площадь охраняемой территории — 620,3 га. Парк является природоохранным рекреационным объектом регионального значения, который создан в целях сохранения в природном состоянии уникальных природных комплексов и объектов озера Ойбурского, и песчаных дюн пересыпи озера, а также обеспечения условий для организованного отдыха населения.

Фонд ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский» включает в себя как минимум 16 редких и охраняемых видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым. Из них восемь видов растений — растения песчаной дюны (псаммофиты), пять видов — степные, три вида — галофиты.

Пляжи парка «Ойбурский» — это место кормежки и зимовки различных представителей фауны.