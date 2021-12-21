Половину Южного пригорода Херсонеса уже раскопали

Итоги археологической экспедиции-2021, осуществляющей раскопки на территории «Южного пригорода Херсонеса», подвели на научном «круглом столе» в музее-заповеднике Херсонес Таврический.

В обсуждении приняли участие директор музея Елена Морозова, начальник археологической экспедиции Сергей Соловьев, заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Виктор Мыц,

На данный момент половина экспедиции выполнена. На площади в четыре гектара к середине декабря исследовано чуть меньше половины территории, обнаружено и открыто несколько недвижимых археологических объектов; найдено и научно обработано более 500 тысяч артефактов, из которых порядка 86 тысяч имеют музейное значение, 12 тысяч предметов уже передано в Херсонес на постоянное хранение.

Обнаружены и открыты 42 античных колодцев, две цистерны и два бассейна, 14 склепов (античность, Средневековье) античные святилища — толос и героон, средневековая дорога, оборонительная стена времени князя Владимира, стены античных и средневековых зданий, древние печи — для выжигания извести и тандыр.

Про жизнь Южного пригорода

На сегодняшний день на основании сделанных открытий складывается достоверная картина жизни под южными стенами Херсонеса, слабые следы которой относятся еще к V в. до н.э. — времени основания города, когда на этом месте появились первые искусственные источники воды — цистерны и колодцы, вокруг которых в процессе их использования образовались небольшие участки раннего культурного слоя.

Более интенсивное освоение этой территории началось в эллинистическую эпоху и было связано с сельскохозяйственной и ремесленной деятельностью первых жителей Херсонеса. К этому времени относятся остатки сельских построек с колодцами и печи для обжига керамики. Тогда же эта территория впервые стала использоваться в ритуальных целях. Открытый здесь героон — своего рода мавзолей и святилище обожествленного выдающегося гражданина Херсонеса — уникальный погребальный памятник Северного Причерноморья.

В последующую римскую эпоху территория Южного пригорода была превращена в обширный некрополь. Территория скорее всего была поделена на участки, принадлежавшие зажиточным горожанам.

Южный пригород оставался некрополем и в средние века вплоть до 10 века, где хоронили по большей части представителей зажиточных семей Херсонеса. Открыта серия раннехристианских склепов сложной конструкции, вырубленных в скальных уступах. Как правило, склепы состояли из входного коридора — дромоса — и сводчатой камеры с лежанками, одно- или двухярусных. В конце этого периода параллельно городской стене была построена еще одна оборонительная стена, вероятно, связанная со временем осады Херсонеса войсками князя Владимира.

С X по XIII в. Южный пригород, как и в самую раннюю эпоху, стал использоваться в хозяйственных целях. Здесь строится сеть дорог, обустраиваются колодцы и цистерны для питьевой воды, размещается печь для выжигания извести, возводятся сельские постройки, участки земли размежевываются каменными стенками.

Предложено музеефицировать

В ходе встречи стало известно, что из множества обнаруженных находок к музеефикации ученые-археологи предлагают более 60 объектов. Об этом заявила замдиректора музея-заповедника Татьяна Сарапулкина.

«Среди отобранных для музеефикации объектов — мощная оборонительная стена, погребальные сооружения толос и героон (впервые обнаружены в Северном Причерноморье), печь для обжига известняка и другие объекты. Но большой вопрос, как именно обеспечить сохранность объекта: внутри здания или павильона, или под открытым небом; какие технологии, оборудование, сооружения, приемы использовать; как обеспечить доступ туристов и сделать объект интересным», — рассказала Т.Сарапулкина.

Например, обнаружен склеп, крыша которого была разрушена в прошлом — его можно накрыть стеклом, обеспечив микроклимат, и показывать сверху. У другого склепа отсутствует боковая стенка — можно обеспечить обзор, сделать инсталляцию.

«В любом случае, окончательное решение пока не принято, большой вопрос по техническим возможностям — даже самые современные технологии не позволяют сохранить те или иные памятники», — уточнила археолог.