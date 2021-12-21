Пик похолодания на Юге России ожидается 22 декабря

Арктический фронт привел к резкому похолоданию, снегопадам и местами гололедице на Юге России, пик похолодания ожидается в среду, 22 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Арктический фронт привел к резкому похолоданию, снегопадам и местами гололедице на Юге России, пик похолодания ожидается в среду, 22 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пик похолодания на Юге России произойдет в среду, температура воздуха будет на 5-7 градусов ниже климатической нормы. То есть морозы захватят и Черноморское побережье, и Крым, и Сочи. До конца среды прогнозируются осадки в смешанной фазе, — это дождь, переходящий в снег», — сказал он ТАСС, уточнив, что в горах образуется устойчивый снежный покров.

Примерно такая же погода будет и четверг. В пятницу морозы начнут постепенно отступать, и в субботу потеплеет. Рост температурных значений будет очень заметным.

«В частности, в субботу в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области столбики термометров поднимутся выше среднестатистической нормы на несколько градусов. В воскресенье довольно теплая погода установится на территории всего юга страны», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Крым во вторник пришли снегопады, на дорогах гололедица.