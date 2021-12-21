Освидетельствовать иностранцев на наркотики, инфекционные заболевания и ВИЧ будут в горбольницах №1 и №9

Медицинские освидетельствования иностранных граждан, прибывших на территорию РФ, на употребление наркотиков, инфекционные заболевания, а также ВИЧ теперь будут в двух городских больницах.

Медицинские освидетельствования иностранных граждан, прибывших на территорию РФ, на употребление наркотиков, инфекционные заболевания, а также ВИЧ теперь будут в двух городских больницах.

Постановление об этом принято 21 декабря на заседании правительства.

Раньше это делали только в Первой горбольнице, теперь список расширили за счет городской больницы №9.

- Городские больницы №1 И №9 будут проводить медицинское освидетельствование иностранных граждан, прибывших на территорию РФ, на наличие или отсутствие фактов употребления наркотических веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), - доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, согласно приказа Минздрава, только эти два медучреждения имеют соответствующие уведомления.

При этом он не исключил, что в будущем можно будет расширять список за счет частных медучреждений, пока этим могут заниматься только организации государственной формы собственности.