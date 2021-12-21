Общественники предлагают создать эко-парк «Стрелка» в античной усадьбе

На территории древней усадьбы №101а, расположенной между улицами Рыбацкий причал и Степаняна, активисты общественной организации «Севпарки» предлагают создать общественное пространство — экопарк.

«Многие люди проходят мимо усадьбы №101а и не замечают ничего интересного, однако здесь сохранились вырубленные в скале ямы, погреба и подвалы, а в зарослях тростника скрываются цапли и зимородки. Мы хотим сохранить античные руины и дикую природу и превратить «пустырь» в пространство для прогулок, отдыха и творчества», — говорится на страничке Вконтакте Севпарков.

Активисты этой общественной организации несколько лет занимаются благоустройством античных усадеб Херсонесской хоры. Недавние «пустыри», где расположены древние усадьбы номер 9, 25 и 26, с их помощью стали местом для прогулок и культурной жизни. Сейчас там установлены фонари, устроены дорожки, установлены скамейки, но сохранен культурный слой.

Запущенная территория в Гагаринском районе

Вплотную к территории античной усадьбы 101а, о которой идет речь, примыкает элитный коттеджный поселок «Дрим-таун», огороженный по всему периметру забором, а также многоэтажные жилые дома на улице Степаняна. Несмотря на то, что объект культурного наследия находится на учете в Севнаследии, его состояние сильно запущено. Часть территории раскопана, другая заросла диким кустарником. Через усадьбу проложена ЛЭП, прямо на руинах установлены столбы. Усадьба не огорожена, прямо на античные фундаменты заезжают автомобили. Сохранились остатки современных заборов, из воды торчит остов ржавого причала для катеров.

С октября текущего года территория усадьбы находится на балансе Гагаринского муниципалитета. В теплое время года отдыхающие и рыбаки жгут на побережье костры, в том числе и на фундаментах античной усадьбы, оставляя после себя горы мусора.

Сохранить усадьбу в стиле лэнд-арт

Для сохранения уникального объекта культурного наследия общественники разработали концепцию его развития как культурной и природной достопримечательности «Стрелка».

Благоустроить новый эко-парк они хотят в стиле лэнд-арт. Это популярное течение — художественный протест против привычной искусственности, пластмассовой эстетики и безжалостной коммерциализации искусства. Он позволяет использовать экологически безопасные решения и материалы, сочетая природу и искусство.

Организаторы проекта предлагают разделить существующее пространство на локации с учетом рельефа и назначения, выделив три основные зоны: археологический памятник — раскопанная часть усадьбы; зона природного объекта — островки растительности; прогулочная и арт-зона.

Существующий забор предлагается приспособить под выставочное пространство (граффити, развеска фотографий, постеров). Облагороженную усадьбу собираются использовать для проведения конкурсов студенческих работ на лучшую эко-скульптуру в стиле лэнд-арта (природные материалы). В дальнейшем скульптуры-победители и инфощиты установить в прибрежной зоне и в воде, для мероприятий обустроить площадку с гравийным покрытием, установить скамейки, дорожки, освещение.

На территории можно театрализованные перфомансы в античных традициях; вечера поэзии; квесты и игры для детей и взрослых; живописный пленэр для юных художников; фотовыставки и фотозоны; музыкальные вечера; эко-культурные фестивали и многое другое.

Историческая справка

Усадьба 101а была построена в IV в до н.э. жителями Херсонеса. Археологами здесь найдены остатки большого винодельческого комплекса: погреба, винодавильни, ямы под большие глиняные сосуды-пифосы. Вблизи усадьбы проходила Большая Херсонесская дорога, ведущая из города Херсонеса к Маячному полуострову.

Усадьба находится в 10 метрах от моря. Хорошо сохранились вырубленные в скале ямы и подвалы, а также кладка стен. Раскопки проводились в 1971 и 2003- 2011 годах. Археологи обнаружили множество фрагментов античной керамики, а также голову статуэтки богини плодородия Коры, что говорит о наличии святилища при усадьбе.

В первой половине II века усадьба прекратила существование из-за набегов варваров.