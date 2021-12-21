На строительство медицинских объектов выделили еще 3,3 млрд рублей

В госпрограмму развития здравоохранения внесены изменения по увеличению объема средств на строительство новых медицинских объектов.

В госпрограмму развития здравоохранения внесены изменения по увеличению объема средств на строительство новых медицинских объектов.

Общая сумма увеличения — 3,26 млрд рублей, за счет бюджета Севастополя по главному распорядителю бюджетных средств — департаменту капитального строительства. Соответствующий документ принят 20 декабря на заседании правительства города. Увеличение связано с удорожанием строительных материалов.

Проект постановления представил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. Он перечислил объекты строительства: по поликлинике в бухте Казачья добавляется 89,4 млн рублей, многопрофильный диагностический корпус онкологического диспансера — 848,4 млн руб, по больнице «скорой медицинской помощи» — 2,274 млрд руб. Подстанции «1 «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» на пр.Победы, 53 — 4 млн руб.

По словам В.Денисова, перерасчет стоимости госконтрактов по данным объектам и экспертиза сметной стоимости строительства уже произведены.

Этим же постановлением предусмотрено увеличение средств на лекарственное обеспечение на 15 млн и перераспределение средств в размере 355 тысяч руб. на осуществление технического присоединения к сетям в инфекционной больнице, где планируется установка кислородного концентратора.