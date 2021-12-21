На обновление школьных учебников выделили 186 млн рублей

На приобретение школьных учебников на 2022 год распоряжением правительства РФ выделено 185,9 млн рублей.

На приобретение школьных учебников на 2022 год распоряжением правительства РФ выделено 185,9 млн рублей.

Об этом 20 декабря на заседании правительства сообщила директор департамента образования Елена Богомолова.

Речь идет об учебниках для средних школ. Средства предусмотрены межбюджетным трансфертом.

По словам Е.Богомоловой, эти средства позволят обновить фонд школьных учебников на 70%.

Кроме того, по просьбе департамента здравоохранения выделены 519 тыс руб медицинскому колледжу имени Жени Дерюгиной на приобретение мебели и учебного оборудования, а также медицинскому колледжу на сумму 1,4 млн руб на пополнение учебного фонда.