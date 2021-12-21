Дорожники перешли на работу в круглосуточном режиме

О том, что ГБУ «Севавтодор» с вечера 20 декабря перешло на работу в круглосуточном режиме, сообщил с утра директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

О том, что ГБУ «Севавтодор» с вечера 20 декабря перешло на работу в круглосуточном режиме, сообщил с утра директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

— Наше подведомственное учреждение ГБУ «Севавтодор» приступило к работе со вчерашнего вечера. В ночную смену работали семь комбинированных дорожных машин, они сделали по четыре кругорейса с дозаправкой песчано-солевой смесью. Ночью мы обрабатывали дороги в центральной части города солью, а на пригородных маршрутах — песчано-солевой смесью, — доложил глава гортранса.

По его словам, днем количество задействованной дорожной техники увеличили до 17 комбинированных дорожных машин, шести бортовых «Газелей», шести бригад по пять человек так называемых ручников, которые обрабатывают пешеходные переходы и остановки. Также работает грейдер и три специализированных трактора с щетками, которые расчищают дороги.

— На сегодняшний день, вся техника Севавтодора задействована по работе в городе и в пригороде. Ситуация сложная, но управляемая. По прогнозу мы ожидаем ухудшение погоды и ночные заморозки, такая погода продлится до субботы, — продолжил П.Иено.

Он подтвердил факты утренних заторов на определенных направлениях, а также сбои с общественным транспортом, но заявил, что на данную минуту на всех общественных участках дороги обработаны специальными средствами.

Для приема заявок от граждан работает круглосуточная диспетчерская служба, и телефон горячей линии. На утро было 30 заявок, 15 из которых отработаны и столько же находились в работе.

По заверениям директора гортранса, с утра весь общественный транспорт вышел на маршруты, однако без задержек, связанных с работой в некоторых районах дорожной техники и гололедицы, не обошлось. Так было на спуске Котовского, проспекте Генерала Острякова, в районе Сапун-горы и под Инкерманом.

Сейчас, по его словам, ситуация нормализована везде, часть техники убирает дороги в направлении Ялты и в районе Терновки.

П.Иено акцентировал внимание на том, что в центральной части города дорогу обрабатывают чистой солью, и потому люди не видят на дорогах песок. Применение соли он пояснил большей ее эффективностью при движении автотранспорта.

— Перед дорожниками стоит задача до наступления сумерек убрать всю слякоть с дороги, чтобы избежать дополнительных обмерзаний улично-дорожной сети. В ночную смену будем интенсивно обрабатывать центр города солью, а пригород — песчано-солевой смесью. Все необходимые противогололедные материалы находятся в ГБУ «Севавтодор», на четырех площадках, — сообщил П.Иено, добавив, что по нормативу, дорожники должны в течение пяти часов отреагировать на ухудшение погоды.

К ночному понижению на базе Севавтодора подготовлено порядка двух тысяч тонн противогололедной смеси.

Отвечая на вопросы журналистов, директор гортранса сообщил, что пока общественный транспорт с задачей справляется, но при необходимости, связанной с его призывом к автомобилистам пересесть с личных авто на общественный транспорт, количество автобусов и троллейбусов увеличат.

Он также заверил, что перекрытие автостоянки на площади Нахимова — явление временное, и будет действовать до 8 января. Это связано с проведением новогодних мероприятий и организацией новогодней ярмарки. Еще одна причина — размещенные на площади новогодние инсталляции.

Зато рейд через бухту пока открыт, и катера работают в штатном режиме.