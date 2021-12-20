Выставку клоунов посвятили Юрию Никулину

В честь 100-летия со дня рождения знаменитого советского клоуна и киноартиста, народного артиста СССР Юрия Никулина в общественном центре «Мы-вместе — Севастополь» на ул.Ленина,39 открыли необычную выставку.

В честь 100-летия со дня рождения знаменитого советского клоуна и киноартиста, народного артиста СССР Юрия Никулина в общественном центре «Мы-вместе — Севастополь» на ул.Ленина,39 открыли необычную выставку.

Ее назвали «Кукла-клоун» и разместили в окнах здания так, что ее экспонаты может видеть каждый, кто проходит мимо. Кроме выставки, для детей и взрослых устроили небольшой праздник,с тематической викториной и небольшими сувенирами.

Организатором всего этого стала Автономная некоммерческая организация «Родной край», а экспонаты для выставки предоставил артист цирка, профессиональный мим Владимир Мошкович.

— Мы назвали сегодняшнее мероприятие «Как здорово, что все мы здесь» и посвятили его жизни и творчеству великого Юрия Никулина, — рассказала директор организации Оксана Говорова.

По ее словам, идея принадлежит В.Мошковичу, который отдал искусству цирка почти полвека и искренне и беззаветно влюблен в него. В.Мошковичу удалось собрать большую коллекцию кукол-клоунов — то, что отобрано для выставки — всего лишь ее пятая часть: клоуны, арлекино, пьеро...

Как выяснилось в ходе викторины, о Ю.Никулине и цирке вообще дети знают немного. По мнению О.Говоровой это результат того, что в Севастополе нет своей цирковой труппы, и искусство цирка почти никак не популяризируется.

— Многие уверены, что цирк — это какое-то дурачество, а вот Ю.Никулин считал, что комедия — дело серьезное, — улыбнулась руководитель АНО.

Сам В.Мошкович встречал гостей мероприятия в костюме рыжего клоуна.

Он с удовольствием рассказывает о себе: о том, что является коренным севастопольцем, еще о том, что еще в детстве увлекся цирком, и даже окончание судостроительного техникума не смогло искоренить в нем мечту заниматься пантомимой и мимансом.

Как обычно бывает, помог случай — на глаза попалось объявление о приеме слушателей в студию пантомимы «Мим», которой тогда руководил актер театра Луначарского Яков Орлов.

После окончания студии он и стал «цирковым».

Что касается экспонатов выставки, то собирал он свою коллекцию больше 20 лет. Кроме мягких игрушек,в его собрании - фарфоровые, стеклянные и даже металлические клоуны - всего 355 экспонатов.

Пришедшим на праздник В.Мошкович открыл множество интересных вещей и понятий, объяснив значение слов манеж, мим, пантомима, форганг.

Ребятам также было интересно узнать, что артистов цирка правильно называть не циркачами,а цирковыми, а клоунов — коверными, а искусство клоунады считается самым сложным на арене, поскольку предполагает владение всеми цирковыми жанрами.

А еще В.Мошкович рассказал, насколько сложна, многогранна и кропотлива работа клоуна. Прозвучали имена выдающихся советских клоунов Михаила Румянцева (Карандаш), Олега Попова, Михаила Шуйдина,Леонида Енгибарова. Причем, некоторые присутствующие узнали о них впервые.

Остается сообщить, что выставка «Кукла-клоун» продлится до 30 декабря. Никаких билетов для ее посещения не требуется!