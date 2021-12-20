Возьмутся за развитие Фиолента

В следующем году правительство Севастополя намерено всерьез взяться за развитие территорий, примыкающих к мысу Фиолент. Начнут с изменения статуса садовых товариществ на жилую застройку.

В следующем году правительство Севастополя намерено всерьез взяться за развитие территорий, примыкающих к мысу Фиолент. Начнут с изменения статуса садовых товариществ на жилую застройку.

Об этом 20 декабря на аппаратном совещании заявил губернатор Михаил Развожаев. По его мнению, настало время обсуждения перспектив развития Фиолента. При этом он поручил своему заму Николаю Жигулину начать организацию этой работы.

— Надо просто садиться и разбираться, какой тут может быть мастер-план развития. С другой стороны, посмотреть на законодательном уровне, потому что есть совершенное непонимание, чем отличается нахождение в СНТ или не в СНТ, и, в случае принятия решения, каким образом все должно меняться и каковы будут последствия, — поставил задачу М.Развожаев.

По его мнению, искать решение проблемы необходимо вместе с коллегами из Законодательного собрания.

— Может быть, даже провести какие-то слушания по этому поводу — надо подумать, каким образом начать решать эту проблему, рассмотреть возможные направления развития, — сказал губернатор.

По словам М.Развожаева, вопрос уже довольно подробно обсуждался на градостроительном совете.