В Херсонесе открыли выставку «Снежной сказки силуэт»

В малом зале византийской экспозиции Херсонеса представлены работы учащихся

Севастопольской художественной школы, посвященные новогодней тематике: орнаментально-декоративные и сюжетные композиции, выполненные в технике прорезания по бумаге.

Работы для выставки отбирались из произведений, созданных за прошедшие пять лет.

Мир художественных образов, воплощенный юными талантами, наполнен волшебством и настоящей новогодней сказкой: костюмы сказочных героев, елочные украшения, зимние забавы, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

«В преддверии новогодних праздников мы решили открыть эту интереснейшую выставку, на которой представлено около сотни произведений юных художников. Это не просто интересные сюжеты, также интересна техника исполнения. Наверное, каждый из нас в детстве вырезал снежинки из бумаги, в данном случае дети создали не просто снежинки, а очень сложные витиеватые фигуры», — рассказ о выставке заведующий экспозиционно-выставочным сектором Павел Хлебовский.

Выставка будут работать с 9 до 17 часов до 20 января 2022 года. Понедельник — выходной. Цена билета — 100 руб., учащимся до 16 лет — 50 руб., детям до 7 лет вход бесплатный.