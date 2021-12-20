В Голубом заливе создали парк-музей чеховских персонажей

Парк-музей деревянных скульптур «Вишневый сад. Возрождение» появился в поселке Голубой залив на Южном берегу Крыма в 2020 году, но уже обрел популярность.

Парк-музей деревянных скульптур «Вишневый сад. Возрождение» появился в поселке Голубой залив на Южном берегу Крыма в 2020 году, но уже обрел популярность.

Само название происходит от чеховской пьесы «Вишневый сад». Впрочем, и главным содержанием парка стали произведения писателя, вернее, их персонажи, такие знакомые и незнакомые одновременно.

Парк-музей создан по инициативе нескольких иркутских энтузиастов во главе с Иваном Бутенко, известным по проекту «Лукоморье», уже реализованному в Иркутской области на 20 гектарах леса.

Для Крымского проекта была выбрана территория старой дворянской усадьбы, принадлежность которой в точности еще предстоит установить. Земля принадлежала то ли князю Юсупову, то ли художнику Коровину. Есть даже предположения о находившейся здесь тайной резиденции Екатерины II.

Так или иначе, но полукруг пиний — не самых типичных для Крыма сосен — предполагает, что когда-то здесь было «дворянское гнездо». Последнее также подкрепляется сохранившейся кладкой винного погреба.

Главной достопримечательностью поместья теперь стали деревянные скульптуры, выполнены из алтайского кедра. Сегодня в парке-музее их 52. Их них 22 посвящены чеховским произведениям, выполнены пятью скульпторами по дереву, да так искусно, что каждая кажется ожившим персонажем.

— Они реально живые! — поделилась с «Севастопольской газетой» экскурсовод и смотритель парка-музея Ольга Серебрякова. С ее мнением трудно не согласиться, глядя на персонажи, в которых до мелочей переданы не только детали одежды, но характеры, эмоции и настроения. Будь то герои «Вишневого сада» или «Хамелеона», «Лошадиной фамилии» или «Человека в футляре», рассказов «Тонкий и толстый» и «Ванька», «Душечка», «Каштанка», «Дочь Альбиона», «Дама с собачкой»...

Для создания всех этих скульптур в Крым привезли 17 шестиметровых кедров почти по метру в обхвате. На специально созданной площадке их распилили и уже потом отдали в работу мастерам, каждый из которых признан и неоднократно титулован на международных и всероссийских соревнованиях мастеров парковой скульптуры. То, что Чехов талантливо и искрометно создал пером, они воспроизвели резаком, тесаком и бензопилой.

Получилось так ювелирно точно, что, кажется, на самом деле слышишь возмущенный крик унтера Пришибеева, ощущаешь подчеркнутую надменность Уильки Чарльзовны или бесконечное умиление очередным мужем Душечки.

В числе скульптур в парке — поющий на скале Федор Шаляпин, который, как следует из документов, действительно здесь неоднократно выступал. Прямо под скалой установлены фигуры Горького, Толстого и Чехова.

Все скульптуры покрыты специальным составом, который призван уберечь их от дождя и снега. Однако ураган, случившийся 1 декабря, не пощадил их. Сильный ветер повалил большинство скульптур, а некоторые даже оказались повреждены.

Как рассказала О.Серебрякова, на следующей неделе скульпторы приедут устранять причиненные стихией повреждения.

Устроители парка-музея намерены активно развивать его. Уже посадили 40 вишневых деревьев, хотят устроить особую зону для детей, проложить чеховские аллеи, а главное, активно приглашают сюда взрослых и детей, дабы каждый посетитель покидал парк с желанием прочитать или перечитать Чехова.