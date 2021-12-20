Спектакль СевТЮЗа «Нос» признан лучшим в России в 2021 году

Премией Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики награжден Севастопольский театр юного зрителя.

Информация об этом стала известна 20 декабря.

— Правительство Российской Федерации лучшей театральной постановкой признало спектакль Яны Туминой «Нос», поставленный в нашем театре, — сообщил директор СевТЮЗа Андрей Маймусов в соцсетях.

В беседе с «Севастопольской газетой» он подтвердил, что театр стал обладателем престижной ежегодной премии Правительства РФ за постановку произведений русской классики. По его словам, экспертным советом выбраны три театра — Хабаровский краевой театр юного зрителя (за спектакль «Два брата» по одноименной сказке Евгения Шварца), Кировский ТЮЗ «Театр на Спасской» (за спектакль «Мальчики» по роману Федора Достоевского) и Севастопольский театр юного зрителя (за постановку «Нос» по одноименной повести Николая Гоголя). Каждая из трех постановок удостоена премии в размере 3 миллиона рублей. Столько же получит Красноярский театр юного зрителя имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.

Как рассказал А.Маймусов, речь не идет о распределении мест на пьедестале почета. Все премии абсолютно равнозначны, и восприняты, как подарок театрам от правительства страны к Дню Святого Николая.

— Мы бесконечно благодарны режиссеру Яне Туминой за то, что она поставила этот спектакль именно в нашем театре. ТЮЗы вообще сейчас переживают настоящий расцвет и даже порой превосходят по качеству постановок взрослые театры, — сказал А.Маймусов.

Он также отметил, что работа с Я.Туминой, собравшей столь замечательную команду единомышленников, позволила поднять профессиональную планку СевТЮЗа на качественно новый уровень. Тем более, что в создании спектакля приняли участие такие мастера сцены, как хореограф Алишер Хасанов, композитор Дмитрий Максимачев, художник по свету Василий Ковалев.

По информации директора театра, Я.Тумина высоко оценила творческий потенциал театра и готова продолжить сотрудничество.