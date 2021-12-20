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Спектакль СевТЮЗа «Нос» признан лучшим в России в 2021 году

Премией Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики награжден Севастопольский театр юного зрителя.

Премией Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики награжден Севастопольский театр юного зрителя.

Информация об этом стала известна 20 декабря.

— Правительство Российской Федерации лучшей театральной постановкой признало спектакль Яны Туминой «Нос», поставленный в нашем театре, — сообщил директор СевТЮЗа Андрей Маймусов в соцсетях.

В беседе с «Севастопольской газетой» он подтвердил, что театр стал обладателем престижной ежегодной премии Правительства РФ за постановку произведений русской классики. По его словам, экспертным советом выбраны три театра — Хабаровский краевой театр юного зрителя (за спектакль «Два брата» по одноименной сказке Евгения Шварца), Кировский ТЮЗ «Театр на Спасской» (за спектакль «Мальчики» по роману Федора Достоевского) и Севастопольский театр юного зрителя (за постановку «Нос» по одноименной повести Николая Гоголя). Каждая из трех постановок удостоена премии в размере 3 миллиона рублей. Столько же получит Красноярский театр юного зрителя имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.

Как рассказал А.Маймусов, речь не идет о распределении мест на пьедестале почета. Все премии абсолютно равнозначны, и восприняты, как подарок театрам от правительства страны к Дню Святого Николая.

— Мы бесконечно благодарны режиссеру Яне Туминой за то, что она поставила этот спектакль именно в нашем театре. ТЮЗы вообще сейчас переживают настоящий расцвет и даже порой превосходят по качеству постановок взрослые театры, — сказал А.Маймусов.

Он также отметил, что работа с Я.Туминой, собравшей столь замечательную команду единомышленников, позволила поднять профессиональную планку СевТЮЗа на качественно новый уровень. Тем более, что в создании спектакля приняли участие такие мастера сцены, как хореограф Алишер Хасанов, композитор Дмитрий Максимачев, художник по свету Василий Ковалев.

По информации директора театра, Я.Тумина высоко оценила творческий потенциал театра и готова продолжить сотрудничество.

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