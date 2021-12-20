План по коллективному иммунитету даже перевыполнили

По состоянию на 17 декабря показатель коллективного иммунитета в Севастополе составил 88,7%.

По состоянию на 17 декабря показатель коллективного иммунитета в Севастополе составил 88,7%.

Такую цифру озвучил 20 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Александр Кулагин.

— На пятницу констатировали коллективный иммунитет 88,7%. Если взять количество вакцинированных и количество переболевших, то у нас иммунитет близится к 80% от взрослого населения, не хватает 4 тысячи. Я думаю, за эту неделю мы это добьем, — высказался замгубернатора.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, на сегодня вакцинаированы первым компонентом 267 тысяч человек, вторым — 250 тысяч, ревакцинировались 49 тысяч севастопольцев.

А.Кулагин также сообщил, что в целом за последние недели ситуация в городе по заболеваемости ковидом стабильно улучшается: за неделю на 27% сократилось количество выявленных случаев, на 25-29% снизилось все наблюдаемые коэффициенты, включая темп прироста, который стал меньше на 33%. На амбулаторном наблюдении находится меньше на 26% (чем неделей ранее), детей — на 29%.

Свободный коечный фонд составляет 38% (свободны 289 коек из 759), в отделении интенсивной терапии — 48 человек, из них 2 — на ИВЛ.

Пациентов старше 65 лет — 304 человека (было 340), внебольничных пневмоний выявлено 162 случая (на прошлой неделе, 225).

По информации А.Кулагина, принято решение отменить обязательное тестирование по контактным.