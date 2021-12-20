Новый генплан планируется вынести на обсуждение летом 2022 года

Власти Севастополя планируют доработать генеральный план города в первой половине 2022 года и летом вынести его на обсуждение общественности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье во время прямой линии на местном канале «Севастопольское телевидение».

Власти Севастополя планируют доработать генеральный план города в первой половине 2022 года и летом вынести его на обсуждение общественности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье во время прямой линии на местном канале «Севастопольское телевидение».

Ранее сроки окончания разработки генерального плана неоднократно переносились по разным причинам: требовалось утвердить границы Крыма и Севастополя как субъектов России, менялось федеральное законодательство и требовалось привести разрабатываемый документ к новым нормам, и так далее.

«Генплан наконец будет принят, когда мы доработаем все вопросы <...> мы должны провести публичные слушания. Это возможно будет провести после снятия, в том числе, ковидных ограничений. Я думаю, что уже после корректировки окончательной документов <...> в следующем году вполне возможно нам принять генплан, проведя его публичные обсуждения, допустим, в летний период следующего года», — цитирует ТАСС ответ М.Развожаева на вопрос в прямом эфире.

Действующий генплан Севастополя приняли в 2005 году без этапа публичных слушаний. В 2015 году выбрали подрядчика по разработке проекта нового генплана, а первые публичные слушания состоялись в мае 2017 года. Жители раскритиковали проект, в том числе опасаясь лишения недвижимости. Власти заверяли, что этого не произойдет, а позже процесс принятия генплана остановили, документ направили на доработку.